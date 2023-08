Det er umulig å bygge seg ut av boligkrisen

Det er snart valg, og alle partiene har forslag til hvordan de skal sørge for flere og billigere boliger. Dessverre vil de fleste av forslagene ikke løse noe som helst. Men en løsning finnes.

Å bygge seg ut av boligkrisen er umulig, mener Erling Dokk Holm. Vis mer

Publisert: 31.08.2023 10:08

Alle partiene er fortvilet over at boliger er blitt så svinedyrt i Oslo. Den berømte sykepleierindeksen viser at en person med en sykepleierlønn ikke kan kjøpe mer enn 1 prosent av boligene. Derfor har samtlige partier i årets kommunevalgkamp satt søkelys på hvordan man kan få bygget flere boliger.

Alle partier foreslår å få ned tiden det tar å regulere nye tomter. Det er åpenbart at det er viktig, men det løser dessverre ikke det grunnleggende problemet; prisene.