Her om dagen skjedde det for første gang: Jeg kom meg inn på en gallavisning i Cannes uten tversoversløyfe. Vanligvis blir man bryskt avvist ved døren om man bryter denne gylne regelen for skikk og bruk.

Om du som filmskaper skulle glemme sløyfen, blir du sporenstreks ført ned i en mørk kjeller under festivalpalasset der vaktene gir deg en oppstrammer – og en ny sløyfe. Vår egen Eskil Vogt ble utsatt for denne traumatiske behandlingen da han deltok med Oslo 31. august.