Det kan bli tidenes norske feriesommer tross koronaen. Men en feil må vi unngå.

Det kan bli tidenes norske feriesommer tross koronaen. Men kommer utlendingene? Og reiser nordmenn utenlands?

Norgessommeren 2021 kan bli rekordartet, men usikkerhetsfaktorene er uvanlig mange, skriver Knut Olav Åmås. Foto: Åge Peterson

Knut Olav Åmås Spaltist

12. juni 2021 09:00 Sist oppdatert nå nettopp

Vi har til de grader tenkt å bruke landet i sommer. Syv av ti nordmenn vil ta norgesferie i år, mot 63 prosent i fjor. Fire av ti har fått mer lyst til å reise i Norge det siste året.

Problemet er at mange ikke har begynt å planlegge ferien ennå, for de håper i det lengste at det blir mulig å reise til utlandet senere i sommer. Kanskje de har forfatteren Jens Bjørneboes ord som motto: «Norge er et deilig land å reise til utlandet fra.»