Hva skal hytta hete?

Hytta trenger et navn må vite. Vis mer

Vi kjøpte hytte og et navneproblem.

Publisert: 19.09.2023 11:14 Oppdatert: 19.09.2023 11:31

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens meninger. Les mer her.

Me bar på den draumen, at me ei visning skulle glida inn på ein våg me ikkje hadde visst um.

Men så skjedde det plutselig. Nå eier vi (eller rettere sagt banken, men om 29 år og 10 måneder!) en hytte. Den er ikke veldig stor eller luksuriøs, men til gjengjeld er det trær som kan felles og vann som kan bades i.