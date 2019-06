I onsdagsavisen gir Ylva Østby Aftenpostens lesere en kort og nyttig innføring i autisme og tilgrensende diagnoser. Samtidig kritiserer hun min anmeldelse av boken om Greta Thunberg for å inneholde «et gufs fra fortiden, da autisme ble ansett som et resultat av «kalde mødre»».

Min kritikk av Scener ur hjärtat har imidlertid ingenting med «kalde mødre» å gjøre. Snarere er problemet at bokens forfatter Malena Ernman er så engasjert at hun mister gangsynet. Livet med to krevende barn blir såpass utfordrende at moren selv får et sterkt uttrykksbehov.