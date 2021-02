Voldsom hyttebygging i fjellet skaper store naturinngrep og konflikter. Vi bør lære av småbyene i Alpene.

Den uberørte naturen man lokker nye hytteeiere med, er det samme godet man bygger ned.

Hvorfor har ingen fått oppgaven med å tegne Norges vakreste, mest innbydende, interessante og funksjonelle småby til fjells, spør Erling Dokk Holm. Her fra alpebyen Zermatt i Sveits. Foto: Denis Balibouse/Reuters/NTB

Erling Dokk Holm Førsteamanuensis ved NMBU

Nå nettopp

Du står foran en Kiwi, med et nytt leilighetsbygg på toppen. Bygningen er ganske fin, men den er akkompagnert av et knippe mer diskutable leilighetsbygg som strekker seg usammenhengende oppover i lia.

Åstedet er Sjusjøen sentrum i Ringsaker kommune, landets største hyttekommune med over 7000 hytter. Dette skulle være et lite sentrum i et hyttelandskap, men det ser ut som eiendomsutvikling uten et overordnet mål – en forspilt mulighet.