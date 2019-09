De begynner imidlertid å komme, og bloggere leder an. Den tyske tenåringsdebutanten Helene Hegemann, som begynte som blogger, skrev for noen år siden en oppsiktsvekkende debutroman, Axolotl Roadkill. Den handler om Mifti, som ikke ville bli voksen. Tittelen henspiller på et virveldyr som aldri blir voksent – et slags dyreverdenens Peter Pan. Boka beskriver en urovekkende blanding av kaos og tomhet i Miftis forsøk på å «fryse» tiden.

Tematikken i Linnéa Myhres ferske roman Meg, meg, meg er beslektet. Her blir en ung kvinne med musikerkjæresten sin til Los Angeles. Uten andre ambisjoner enn å håndtere neste måltid, eller mangel på det, begynner hun å jakte på barndomsidolet Britney Spears for å gi retning i tilværelsen.