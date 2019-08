Det er en kvinnestemme som går som et refreng i romanen, hun heter L, et akronym for Love. Med et klokt kjærlighetsfullt blikk på unge kvinner som ikke var helt i vater, ga meg trøst og følelsen av å bli holdt – mens verden ble stadig mer ustø under føttene mine.

Slik hun gjorde det for generasjoner av andre lesere, med den måten hun beskrev, løftet frem og ga mening og verdighet til svart historie i USA.