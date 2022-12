Bøker for den vanskelige barndommen

Å vokse opp er så skummelt i seg selv, at all diktning og fantasi kan gjøre det lettere å holde ut.

En i overkant pedagogisk og terapeutisk tilnærming til alle barns livsområder, kan kvele både leselyst og kreativitet, skriver Maria Kjos Fonn.

Maria Kjos Fonn

7 minutter siden

Hva er tabu i barnelitteraturen? spurte Norsk barnebokinstitutt på et kritikerseminar i høst. Seksualitet og mørke familiehemmeligheter er i alle fall ikke tabu: Nylig fikk forfatter Gro Dahle hedersprisen under Bragepris-utdelingen, etter at hun i en årrekke har skrevet for barn om vanskelige temaer – som familievold, porno og incest.

Bøkene har åpenbart et didaktisk formål – å åpne for samtaler med barna om de vanskeligste temaene, å gi ord til hemmeligheter barnet ikke har hatt språk for.