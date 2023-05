Den klassiske filmstjernens død

I Cannes er Johnny Depp tilbake i varmen. Men storhetstiden for kinofilmens stjerner er forbi.

Johnny Depp og Maiwenn Le Besco spiller den franske kongen og hans elskerinne, komtessen av Dubarry. Hun regisserer også filmen.

16.05.2023 21:45

Årets åpningsfilm i Cannes, «Jeanne du Barry», handler om en for lengst utdødd rase: det franske kongehuset. Johnny Depp fortolker Ludvig den 15, som innledet et forhold til grevinnen av Barry. Hun endte sine dager i giljotinen under den franske revolusjonen.

For noen år siden ville en dalende amerikansk filmstjerne som fransk konge i en fransk film skapt en viss oppstandelse. Men foreløpig er det de rapporterte konfliktene på filmsettet franske aviser har vært mest opptatt av.