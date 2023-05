Uventet valg av ny direktør. Slår Nasjonalmuseet nå inn på en ny kurs?

Ingrid Røynesdal (til venstre) sammen med lederen av Stiftelsen for Nasjonalmuseet, Maria Moræus Hanssen.

En pianist skal finne tonen på landets største kunstmuseum.

30.05.2023 21:48 Oppdatert 30.05.2023 22:36

Da Ingrid Røynesdal tirsdag møtte de ansatte ved Nasjonalmuseet, siterte den nye direktøren komponisten Gustav Mahler: «Tradisjon er ikke å dyrke asken, men å holde liv i flammen». Røynesdal snakket også om betydningen av kvalitet i Nasjonalmuseets samlinger.

Dette kan leses som et annet kunstsyn enn det den tidligere direktøren Karin Hindsbo sto for. Sammen med samlingsdirektør Stina Högkvist hadde Hindsbo en mer politisk tilnærming, med vekt på for eksempel antikolonialisme.