Erling Dokk Holm: Broen som ødela byen

Nylandsbrua er et minnesmerke over et veisystem som speilte sin tids ideer, men som ellers stort sett ødela Oslo.

Erling Dokk Holm Førsteamanuensis ved NMBU

Nå nettopp

Nylandsbroen 1999 Aftenposten Nylandsbroen i dag (til høyre i bildet over togsporene). Bjørvika Utvikling

De to bildene øverst i saken er tatt med 21 års mellomrom. Alt er forandret. Med ett unntak: Nylandsbrua, som skulle sluse enorme trafikkmengder over til Bispelokket, står der fortsatt. Bispelokket derimot, er borte.

Nylandsbrua strekker seg over sporområdet på Oslo S, men merkverdig nok er det bygget en ny bro over sporområdet, bare 400 meter lenger øst. Så hvorfor finnes den fortsatt?