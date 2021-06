Feil på feil på feil | Ingunn Økland

Det kan være utslag av «minneforskyvning» når Espen Søbye påtar seg ansvaret for å ha gitt Marte Michelet en pris hun aldri har fått.

Espen Søbye mener han har vært med på å gi Marte Michelet Kritikerprisen. Det stemmer ikke, skriver Ingunn Økland. Foto: Foto: Tor Stensersen og Marte Michelet

Ingunn Økland Kommentator og hovedanmelder

8. juni 2021 09:22 Sist oppdatert nå nettopp

Å nei, like etter at Aftenposten publiserte min anmeldelse av boken Hva vet historikerne? av Espen Søbye fikk jeg beskjed om at den begynte med en feil. Tekstmeldingen kom fra generalsekretæren i Kritikerlaget, Anne Merethe K. Prinos, «som bare ville gjøre oppmerksom på at Marte Michelet ikke mottok Kritikerprisen for beste sakprosabok 2018, men hun var nominert».

I tillegg til denne første feilen hadde jeg skrevet at Søbye var med på å gi henne Bokhandlerprisen. Heller ikke det stemte, det var Bokhandelens sakprosapris Michelet hadde fått for Hva visste hjemmefronten?.