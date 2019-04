Tidlig denne uken meldte Finanstilsynet at det går inn for å tillate at én av to utenlandske giganter, Euronext eller Nasdaq, får kjøpe Oslo Børs. Nyheten kommer samtidig med at Oslo Børs feirer sitt 200-årsjubileum som markedsplass og koordinator for handlende og investorer og ikke minst: som symbol på den moderne handels- og finanskapitalismen.

Noen vil nok mene at den moderne kapitalismen er hjerteløs. Men har den norske handels- og finanskapitalismen likevel et hjerte, ligger det historisk i Børsen.