Nå skal det lønne seg å være hardtarbeidende kunstner | Cecilie Asker

Ingen kommer til å bli rike på konserter, teater og standupshow denne julen. Og heldigvis for det.

I 2017 solgte Kurt Nilsen 46.000 billetter til julekonsertene sine. I år må han belage seg på både langt mindre publikum, hvis han velger å dra på turne. Foto: K&U / K&U, handout

Nå nettopp

Kommentar

Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Mandag rullet kulturminister Abid Raja ut detaljene i den nye stimuleringsordningen for kulturlivet. Det var nærmest så man kunne høre juleklokkene kime.

Endelig kan rastløse musikere, komikere og skuespillere komme seg ut på veien igjen. Og viktigst av alt, det blir kulturjul i landets mange konsertscener, teaterscener, kulturhus og kirker.

Hvorfor er dette så viktig akkurat nå? Jo, fordi største delen av kulturbransjen har to høysesonger gjennom et arbeidsår. Den ene er festivalsommeren, den andre er julen.

Les også Kulturminister Abid Raja med oppfordring til kulturarrangører: – Vi ønsker at du gjennomfører

Blir ikke mangemillionærer denne gang

Årets koronarammede festivalsesong var en trist affære for norsk kulturliv. Etter avlysninger over hele landet, satt de fleste igjen med en brøkdel av hva de er vant med. Og selv om en rekke kompensasjonsordninger har holdt kunstig liv i norsk kulturbransje hele veien, begynner koronakrisen virkelig å tære på.

Når kulturministeren nå ber kulturnæringen om å «kaste seg rundt, snu seg rundt og ta i et krafttak», så er timingen helt riktig. Norsk kulturliv trenger sårt at hardtarbeidende kunstnere legger ut på turneer igjen, selv om de ikke blir rike. Det vil skape liv i hele verdikjeden og det er helt nødvendig.

Der den tidligere koronaordningen ga kulturnæringen penger for å holde seg hjemme, vil den nye ordningen belønne dem som bidrar med å holde hjulene i gang.

Den er lagt opp slik at den vil treffe bredt. Pengene skal gå til driftskostnader, som leieutgifter og lønnsutgifter. Alle skal få betalt for jobben de gjør, også artister og arrangører. Men de får kun dekket tre prosent overskudd, så de største fiskene i kulturdammen må fortsatt se langt etter de store millionoverskuddene i år.

Les også Norsk kulturnæring har mye til felles med Dolly Partons gamle vinterjakke | Cecilie Asker

Kan gjøre mer skade, enn nytte

Samtidig som den nye ordningen ble presentert, ble det også gitt et tydelig signal om at kranen snart skrus igjen for dem som avlyser arrangement. Allerede fra nyttår er det slutt på det. Det skapte reaksjoner i kulturbransjen tidligere i høst.

For en måned siden ble flere norske kulturbygg lyssatt i rødt for å støtte Red Alert. Den var en koordinert europeisk demonstrasjon mot kutt i koronastøtte, drevet frem av lys-, lyd- og bildeteknikere.

Det er forståelig at kulturarbeidere med tynne lommebøker vil tviholde på de støtteordningene som finnes. Men støtte som belønner passivitet fremfor aktivitet kan på sikt gjøre med skade enn nytte.

Kulturnæringen er fra før en bransje preget av små marginer og mye dugnad. Å oppleve 20.000 mennesker på Valle Hovin igjen er fortsatt en veldig fjern drøm for de fleste av oss.

Realiteten er at kulturbransjen trolig er en av næringene som må leve lengst koronakrisen. Hvis deler av bransjen går helt under kan skadene få ringvirkninger i mange år etter at pandemien er bekjempet.

Derfor er det viktig at både myndigheter og kulturlivet gjør det de kan for å bidra til å skape aktivitet og holde hjulene i gang for så mange som mulig. Selv om det betyr at vanligvis godt betalte juleartister og julearrangører må se langt etter årets julebonus.