Å se en hvit politimann jage en svart mann på film, er ikke lenger det samme

Politi- og krimserier gjennomgår en selvransakelse som følge av minoriteters opplevelse av å bli demonisert. Hva skjer med påskekrimmen?

Narcos er episk og stappfull av stereotyper, mener Kjetil Lismoen. Foto: Netflix

Kjetil Lismoen

53 minutter siden

For noen år siden ble jeg arrestert av mine barn for å mikse meg en drink mens «Baby, it’s cold outside» lød fra radioen. Drinken var ikke problemet, men at jeg nynnet til en sang der hovedpersonen ikke kan ta nei for et svar. Dette var bare en forsmak.

Da amerikansk politi gikk brutalt frem overfor demonstranter den neste sommeren, sto en annen kulturbastion for fall: Politi- og krimseriene. Å se en hvit politimann jage en svart mann på film, ble ikke helt det samme etter uker med vitnesbyrd om utbredt rasisme i det amerikanske politiet.