«Det er en av de råeste og mest radikale bøkene jeg har lest»

Den er både en knyttneve og en omfavnelse.

Det var trakasseringen og forfølgelsene som ga Édouard Louis ønsket om å bryte ut, skriver Knut Olav Åmås.

Knut Olav Åmås

44 minutter siden

Boken jeg skriver om har den like fine som rare tittelen «Forandre seg. Metode», forfatteren er Édouard Louis (30), den kom på norsk for to uker siden. Det er en selvbiografisk roman, en historie om en dyptgripende selv-omforming.

Er det mulig å være seg selv gjennom å bli seg selv gjennom å endre seg selv?