Bidens helomvending

Nå drar Joe Biden til Israel. Det eneste landet der Donald Trump er mer populær enn ham.

Tilbake i 2010 besøkte Joe Biden Israel som visepresident. Her er han og kona, Jill Biden, fotografert på nasjonalgravplassen Herzl-fjellet i Jerusalem.

15 minutter siden

Barack Obama innledet sitt første Midtøsten-besøk i Kairo for å rette en utstrakt hånd til den arabiske verden. Donald Trump dro til Riyadh for å styrke båndene til Saudi-Arabia. Joe Biden starter i Jerusalem for så å dra til den saudiarabiske byen Jeddah.

I Midtøsten spekuleres det på hva den amerikanske presidenten egentlig vil oppnå med sitt besøk. Han har jo mer enn nok å slite med på hjemmebane.