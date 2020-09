Konservative krefter hamrer løs mot strømmegigant med kampanjen #CancelNetflix

Netflix har utvilsomt en liberal agenda. Det gjør strømmetjenesten til et utsatt mål foran den amerikanske valgkampen.

Kommentar

Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Kjetil Lismoen

15 minutter siden

Da den franske filmen Mignonnes ble vist under Sundance film festival i februar, hadde kritikerne og publikum mye positivt å si om den. Filmskaperen Maimouna Doucouré ble tildelt en regipris av festivalen, og den ble raskt kjøpt inn av Netflix.

Særlig filmens nyanserte skildring av det krysspresset unge jenter med immigrant-bakgrunn utsettes for gjennom sosiale medier og familiens forventninger, ble lagt til grunn for prisen og de positive kritikkene. Men da Netflix lanserte filmen for to uker siden, med den nye tittelen Cuties (Søtnos på norsk), gikk ikke alt etter planen.