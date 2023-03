Kommentar Musikk Hun som lyste opp «The Dark Side of the Moon» – og fikk 30 pund for jobben Historien sier noe om hvordan forskjellen var på kvinner og menn i musikkbransjen.

16.03.2023 14:26 Oppdatert 16.03.2023 14:49

Vi har nylig hatt den internasjonale kvinnedagen (8. mars) og 50-årsjubileet for Pink Floyds «The Dark Side of the Moon» (1. mars). Det finnes en god anledning for å feire begge samtidig. Selv om det er litt sent.

For siden det legendariske albumet først ble først utgitt 16. mars i bandets hjemland, England (og enda senere i Norge), gir jeg meg selv en ny sjanse. Til å hylle plateinnspillingens ukjente heltinne: Clare Torry. Og fortelle en historie om en langvarig, skammelig nedvurdering av en fantastisk kvinnelig prestasjon.