Jobbe litt mindre og tjene litt mer?

«Vi vil ha seks. Vi vil ha seks. Vi vil ha sekstimers arbeidsdag!». Slagordet har gjallet i norske 1. mai-tog, uten resultat. I flere land har likevel denne radikale ideen blitt utprøvd, med interessant effekt.

Flere steder har det de siste årene vært gjort interessante eksperimenter med redusert arbeidstid, skriver vår lørdagsspaltist Maria Kjos Fonn.

29.04.2023 09:30

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her

«Jobbe litt mindre og tjene litt mer» heter det i en sang av den venstreradikale rapgruppen Gatas Parlament. Det høres like utopisk ut som albumtittelen «Fred, Frihet & Alt Gratis». Med dyrtid, renteøkning og et helsevesen under sterkt press, høres det å redusere arbeidstiden ut som et luksusprosjekt med økonomisk selvmord som resultat. Men blir det nødvendigvis sånn?

Flere steder har det de siste årene vært gjort interessante eksperimenter med redusert arbeidstid, og sist helg skrev Dagens Næringsliv et britisk forsøk med firedagersuke. Her var det slett ikke bare slitne fabrikkarbeidere eller hjemmesykepleiere: Markedsføringsbyrået Literal Humans, som ifølge avisen tilbyr «merkevarebygging, innholdsmarkedsføring, utvikling av blogger, nettsteder og sosiale medier» var sakens hovedcase.