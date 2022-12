Mangfoldet er en realitet

I bokåret 2022 har norske forfattere røtter i Iran, Pakistan og Sør-Korea. Eller i den finske delen av Lappland.

Forfattere som utvider norsk litteratur: Mazak Shafieian, Zeshan Shakar, Ingeborg Arvola og Sarah Zahid.

Ingunn Økland Kommentator og hovedanmelder

7 minutter siden

«Aldri før er jeg blitt utsatt for den slags diskriminering.» Utbruddet kom fra litteraturviter og forfatter Grethe Fatima Syéd, som satt i årets jury for Brageprisen. Hun opplevde at NRK – i en bransjekritisk sak – regnet henne som eneste flerkulturelle representant i en jury på 16 personer.

Men Syéd er ikke flerkulturell, forklarer hun i en artikkel i Morgenbladet, bare fordi navnet hennes kan tyde på det. Hittil har hun gått ut fra at hun blir rekruttert til juryer og utvalg på grunn av sin faglige kompetanse. Skulle hun fra nå av se på seg selv som et alibi?

