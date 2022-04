Erling Dokk Holm: Byen trenger ikke flere småhus

Oslo kan få en ny småhusplan som sikrer mindre brutal utnyttelse av eplehagene. Den største gevinsten er imidlertid at kommunen kan konsentrere seg om det som virkelig teller: Å bygge ut områder som de fleste knapt aner hvor er.

Det går mot strengere regulering av småhusbebyggelse i Oslo. Byrådets forslag er for tiden ute på høring. Her fra Ullern.

I disse dager er forslag til ny småhusplan for Oslo lagt ut på høring. Den er ment å avløse småhusplanen fra 1995. Det var en plan som kom som et resultat av at markedskreftene tok tak i villaeiendommene: Epletrærne ble hugd ned, og det spratt opp småblokker.

Småhusplanen skulle demme opp for dette fenomenet og var tro mot tittelen, men den åpnet for mikroskopiske tomter. Dette har medført at det hvert eneste år er bygget noe rundt 300 boliger i det som tidligere var romslige hager.