«Uten musikk ville livet vært en feiltagelse», sa Friedrich Nietzsche. Det er kanskje ikke mannen man skal ta livsråd fra akkurat nå, men han har jo et godt poeng. Musikk er en viktig del av livet til de fleste av oss, og med et kulturliv som har stengt dørene, blir det helt klart en fattigere hverdag.

Heldigvis yrer det av kreativitet i kulturlivet. En rekke dugnadsgründere og artister var raskt ute med å skape rom for levende konsertopplevelser på digitale plattformer. Brakkesyke 2020 var blant de første og har allerede sendt stuekonserter live på Facebook i flere uker.

En strøm av nye og gamle melodier

Flere av aktørene har den siste uken hevet listen flere hakk ved å rigge profesjonelle konsertscener. Fra Sentralen i Oslo strømmer Koronerulling daglig konserter med kjente og kjære navn. Det samme gjør Jakobstrøm, fra scenen i Kulturkirken Jakob. Begge steder gjennomføres konsertene uten publikum til stede og med smittevernshensyn iverksatt for de få som må sørge for at teknikken fungerer.

Vi vet at kultur er viktig for Aftenpostens lesere, derfor er vi glad for å kunne dele noen av disse konsertopplevelsene. Hver dag fremover vil kulturredaksjonen plukke ut en til to konserter som vi vil strømme i sanntid på Aftenposten.no. Disse vil være tilgjengelig for både trofaste abonnenter og nye besøkende.

En annerledes konsertvår

På denne tiden av året bruker vi vanligvis å være midt i en hektisk konsertsesong. Jeg skal ikke late som det er det samme å sitte foran skjermen, som det er stå i en tettpakket konsertsal hvor man kjenner på både svetten, bassvibrasjonene og energien i rommet. Men jeg må likevel si jeg er blitt gledelig overrasket over hvor sterk fellesskapsfølelsen oppleves på de digitale konsertene, selv om vi sitter i hvert vårt rom.

Musikk er både helende, samlende og vitaliserende. Og er det noe vi virkelig trenger i disse monotone koronatider, så er det mer herlig liv og røre i stuene våre. Derfor vil jeg oppfordre alle til å ta turen innom en digital konsertscene. Send noen hyggelige tilbakemeldinger til artisten, bidra gjerne også med en slant. Del opplevelsene med gode venner og familie. Og gled deg til konserthøsten, hvor vi forhåpentlig kan kjenne på musikkgleden i samme rom igjen.