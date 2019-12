Norge har verdens største offentlige sektor. Vi lever høyt på oljepenger og en petroleumsnæring som er mange ganger mer lønnsom enn andre næringer.

Diskusjonen går om hvor raskt olje- og gassvirksomheten kan og bør fases ut, men alle er enige om at den før eller siden vil bli mye mindre viktig. Sannsynligheten for at vi finner «den nye oljen» er grensende til null. Andre næringer er rett og slett ikke så lønnsomme.