Den er et lappeteppe av stilarter. Kaotisk i form og innhold, men med mye kjærlighet og kraft i sømmene.

I likhet med den fargerike vinterjakken til Dolly Parton kommer ofte ny kultur ut av trange kår, skriver kulturredaktør Cecilie Asker. Andrew Harnik / TT NYHETSBYRÅN

Husker du «Coat of many colors»? Dolly Partons låt om vinterjakken moren hennes sydde møysommelig sammen av gamle tøyfiller. Den var trolig den billigste jakken i nabolaget, men Dolly bar den i sin barndom med stor stolthet.

I likhet med den fargerike vinterjakken kommer ofte ny kultur ut av trange kår, ved hjelp av enkle midler og stort personlig engasjement. Når kulturen profesjonaliseres og blir til næring, forblir den gjerne både rufsete og sammensatt.

Lite egnet for en sammensatt bransje

Slik fremstår også norsk kulturliv sett utenifra: Et realt lappeteppe av ulike infrastrukturer og interesser. Da koronakrisen rammet Norge i mars, var dette en av næringene som ble rammet hardest. Men da regjeringens krisepakker for sektoren ble presentert, var det alt annet enn gledestårer å spore.

Det viste seg nemlig at tiltakene var lite egnet for en såpass sammensatt næring. For å ta et praktisk eksempel: Ett og samme kulturarrangement kan gjerne inneholde et tosifret antall aktører, med like mange ulike løsninger for næringsvirksomhetene sine.

Kulturminister Abid Raja har måtte lære å kjenne en sammensatt bransje. Vidar Ruud

Koronakur for første halvår

Så hvordan hjelper man en næring i krise, som består av alt fra stiftelser og ideelle organisasjoner til selvstendige næringsdrivende og aksjeselskap? Det har kulturminister Abid Raja måtte erfare i sanntid de siste månedene: Koronakroner rulles ut, kulturlivet reagerer og tiltak justeres.

Når kulturbudsjettet for 2021 presenteres, er det derfor med en solid andel koronamidler på toppen. 2,3 milliarder til stimulering av kultur, idrett og frivillighet, hvorav 1,1 milliard går til kultur. Denne koronakuren gjelder bare for første halvår. Skulle pandemien fortsette, er det all grunn til å tro at disse midlene vil forlenges.

Ikke bare koronamilliarden som satt løst

«Kultur er en sektor som er til for oss alle. Som samler oss i et fellesskap, sa kulturministeren på pressekonferansen hvor han la frem budsjettforslaget. I likhet med kulturlivet er han fullt klar over at dette er bransjen som trolig må vente lengst med å oppta normal virksomhet igjen. Da er det heller ingen grunn til å være gjerrig.

Men det var ikke bare den ekstra koronamilliarden som satt løst i kulturbudsjettet for 2021. Det ble også strødd noen hundre millioner friske kroner over budsjettet, uavhengig av krisen i kulturlivet.

Samlet sett kan man oppsummere årets budsjettvinnere med følgende områder: kunstnerstipender, talentutvikling, språk, museer, scener, mangfoldstiltak, barne- og ungdomskultur. Og ikke minst dans, som endelig har svingt seg inn til en fast plass på kulturbudsjettet.

Kan bæres med rak rygg

«Jeg lover å gjøre det jeg kan for å lage justerte ordninger. Jeg lover å lytte», sa kulturministeren. Det må han nok fortsette med. Det tok ikke mange minuttene etter pressekonferansen før både Forfatterforeningen, Forleggerforeningen og Norsk teater- og orkesterforening meldte sin skuffelse.

Selv om ikke det ble deres tur i år, må kulturbudsjettet sies å være av den solide sorten. Ikke alle tekstilbitene skinner like sterkt hver for seg, men samlet sett fremstår dette likevel som et fargerikt resultat man kan bære med rak rygg.