Oscar-showet har utspilt sin rolle som seermagnet

Etter enda et middelmådig TV-show der Hollywood feirer seg selv, må vi nok en gang spørre: Hvorfor i all verden skal vi bry oss om Oscar-prisen?

Chloé Zhao ble historisk da hun som første asiatiske innvandrer ble tildelt regiprisen for «Nomadland». Filmen fikk også prisen for beste film. Foto: Chris Pizzello / Pool AP

Kjetil Lismoen

47 minutter siden

Den forsinkede utdelingen av årets Oscarpriser skulle være en verdig affære, med mindre pomp og prakt enn vanlig. Ikke bare herjer en pandemi, men de siste årenes politiske turbulens har også rystet Hollywoods grunnvoller.

Dessuten har akademiet åpenbart ønsket å vise at det har tatt et krafttak for minoritetene og utlendingenes representasjon blant sine medlemmer. Dette nye alvoret preget nattens TV-show. På godt og vondt.

