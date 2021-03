Essay: Det oppløselige episke element i sakprosaen

Når den gode historien blir viktigere enn etterrettelighet.

Opplysningen om at Ludvig Holberg hadde en egen «husslave», stemte ikke. Likevel vekket det harme og engasjement, den samme drivkraften som man finner i Quentin Tarantinos filmer. I sommer tok flere til ordet for at Holberg-statuen ved Nationaltheatret burde rives. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Jonas Hansen Meyer

Nå nettopp

Da journalisten Sverre Mørkhagen ga ut sin Ibsen-biografi i 2019, skapte han oppstyr i Ibsen-miljøet. Hva var det forskerne reagerte på? Mørkhagen drøftet muligheten for at Ibsen kan ha blitt far første gang allerede som 15-åring. Påstanden er spekulativ og setter Ibsens liv i et nytt lys. Det er spennende lesning, men er det sant?

Den til dels aggressive kampen som oppstod kan stå som eksempel på det sosiologen Gunnar Aakvag har kalt journalistifisering av sakprosaen.