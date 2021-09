Ny DNA-teknologi førte til siktelsen

Det er overraskende at politiet knytter de to sakene sammen, og oppsiktsvekkende at de går ut med mistanke i en drapssak uten siktelse.

Politiet har siktet mannen i 50-årene for drapet på Birgitte Tengs, mens han er mistenkt for drapet på Tina Jørgensen.

Inge D. Hanssen (rettskommentator)

34 minutter siden

Etter 26 år er det overraskende at politiet nå mener å ha tatt Birgitte Tengs drapsmann.

Etterforskerne kan takke ny teknologi og bistand fra Cold Case-gruppen for den nye utviklingen i saken.