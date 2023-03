Sensitivitet for djevelen

11.03.2023 08:00

Hva er det egentlig vi vil ha sensitivitetslesere til å skåne oss for?

En sommer for omtrent et tiår siden bestemte jeg meg for å lese alle Ian Flemings bøker om James Bond. Det var litt av en opplevelse.

At Fleming nå blir revidert for å bli politisk korrekt, i likhet med Roald Dahl, er ikke så overraskende. Forfatterne er døde, rettighetene forvaltes av selskaper som vil sikre en sterk merkevare mot kritikk. Det overraskende er om noe som helst av bøkene blir igjen. Og hvilken leser sier til seg selv: «Å, om ikke det var for de rasistiske skjellsordene, så kunne jeg virkelig nytt all den misogyne volden!»

