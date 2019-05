Tålmodighet og dialog har vist seg å være en dårlig forhandlingsstrategi overfor Kina. Trump øker presset før siste runde med forhandlinger ved å opptre uforutsigbart og truende.

Trumps forhandlingsfilosofi er en type «sprø onkel»-strategi, der han går høyt på banen og truer med dramatiske konsekvenser. Trump har vist før at han har vilje til å gjennomføre trusler, og dermed blir strategien mer effektiv. Usikkerheten for motparten øker og kan gjøre at de strekker seg lenger. Risikoen er at USA må stå løpet ut og øke tollsatsene kraftig. Fortsatt har Kina mest å tape på en handelskonflikt, men Trump vil også gjerne innkassere en seier før neste års valgkamp.