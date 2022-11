Ble hun truffet av en kule?

Kjetil Rolness Sosiolog og skribent

32 minutter siden

Minoritetsaktivister og scenekunstnere forteller offerhistorier. Mediene gjengir dem, uten å sjekke om de er sanne.

Forrige uke ble en kvinne siktet av politiet for falsk forklaring etter å ha hevdet i avhør at hun ble skutt under masseskytingen i Oslo sentrum 25. juni.

Kvinnen sto først frem med «sin historie» på forsiden og en dobbeltside i Aftenposten 27. juni, «for at folk skal få vite hva som har skjedd».