Jenter som slår

Kan kampsport gi mestring og selvtillit for traumatiserte kvinner?

Jeg tilhører selv kategorien som nylig har oppsøkt kampsport for å kjenne på økt mestring og styrke etter traume, skriver Maria Kjos Fonn.

18.02.2023 14:00

Gaten er mørk og tom. Du hører skritt nærme seg, snur deg halvveis, og ser en skikkelse. Går han ikke altfor nært? Puster han ikke påfallende tungt? Du griper febrilsk om nøkkelknippet i lommen. Kan det brukes som våpen? Kanskje heller late som du ringer en venninne ...

Mange, og særlig kvinner, kjenner seg igjen i dette scenarioet. Å være kvinne er å stille med et stort handikap i møte med menn uten gode hensikter. Du er stort sett fysisk svakere. Og et potensielt offer for overgrep.

