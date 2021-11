Høyre-topp var tiltenkt sjefsrolle i Resett. Hva tenkte han på?

Pressens rolle er å avdekke kritikkverdige forhold. Ikke å innskrenke ytringsrommet til intervjuobjektene.

Selv om Farahmand har et tungt verv i Høyres stortingsgruppe, er ikke hans manglende tilknytning til Resett av nyhetsinteresse, askriver vår lørdagsspaltist Maryam Iqbal Tahir.

Maryam Iqbal Tahir Jurist og journalist

VGs sak om Høyres stjerneskudd Mahmoud Farahmand, som var tiltenkt en sentral rolle i den innvandringskritiske nettavisen Resett, er et klassisk eksempel på «guilt by association».

Skyld ved assosiasjon betyr at du personlig ikke har gjort noe galt, men blir assosiert med personer som noen mener har gjort det. Dermed blir du «dømt skyldig» på bakgrunn av den tilknytningen. Hvis du for eksempel liker en post Kari Jaquesson har lagt ut, kan du stå i fare for å bli oppfattet som vaksinemotstander, selv om posten du likte, handlet om trening.