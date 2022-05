Er det typisk norsk å være god i Cannes?

I fjor erobret norsk film verden i Cannes med «Verdens verste menneske». Nå er «Syk pike» i programmet. Men dagens filmpolitikk er ikke lagt opp til at suksessen skal gjenta seg.

Signe (Kristine Kujath Thorp) lever ambisjonsløst i «Syk pike». Da hennes samboer plutselig opplever massiv suksess som kunstner, går hun ubehagelig langt for å skape en mer interessant identitet.

Kjetil Lismoen Filmanmelder

7 minutter siden

Fjorårets filmfestival i Cannes var tidenes opptur for norsk film. Ikke bare fikk vi en Gullpalme for Renate Reinsve, som vant prisen for beste kvinnelige skuespiller. Både «Verdens verste menneske» og «De uskyldige» ble båret frem av entusiastiske internasjonale kritikker.

For Reinsve ble åpningen i Cannes selve porten som videt seg ut til hele verden: Filmen gikk videre til to Oscar-nominasjoner og er i skrivende stund sett av nær halvannen million mennesker på kino globalt. I Cannes-festivalen er man stolte av å ha vært springbrettet for filmen ut i verden, og i år har Joachim Trier fått plass i den prestisjefylte hovedjuryen.