Et 8. mars-tog i endring

Å telle hvor mange som går i tog fra Youngstorget, sier lite om oppslutning rundt markeringen av kvinnedagen.

Fortsatt er kvinnelige ledere en minoritet i Norges 200 selskaper, skriver vår lørdagsspaltist Anita Krohn Traaseth.

11.03.2023 09:30

«Fordi vi er kvinner. Fordi vi er født kvinner, og ikke menn altså, så skal vi ikke regnes med blant landets borgere, men utstøtes og regnes like med vanvittige og forbrytere! En så himmelropende urett skulle man vente hvert ærlige, rettenkende menneske i vårt samfunn ville reise seg imot.»

Dette sitatet er hentet fra Anne Rogstad da hun talte for en av sine viktigste saker, stemmerett for kvinner. For noen år siden la jeg ned en krans på Anna Rogstads grav, over 100 år etter hun som første kvinne møtte på Stortinget.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn