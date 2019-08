I likhet med svært mange andre i presse- og politikerkretser, kjente også jeg Ingrid Aune.

Vi ble kjent delvis gjennom felles kjente, og delvis gjennom felles styreverv i en studentavis sammen.

Dette var ganske typisk henne: Hun var lett å bli kjent med i uformelle sammenhenger, men det fantes uansett rikelig med mer formelle anledninger. Hun tok på seg utallige verv og oppgaver. Aktiv i AUF hadde hun vært omtrent fra barneskolen.

Hennes sosiale evner viste seg ikke bare i at hun kjente enormt mange mennesker, men også at hun faktisk brød seg om oss.

Som politiker var hun først og fremst saksorientert, og det i et enormt spekter av saker. Engasjementet var like flammende enten det handlet om utenrikspolitikk, som da hun var politisk rådgiver i Forsvarsdepartementet og Utenriksdepartmentet, som når det dreide seg om hvordan Malvik kommune kunne organisere seg til flere heltidsstillinger.

Profilert distriktsoppgaver

Hun var et åpenbart aktivum for Arbeiderpartiet, og godt bevandret i gangene på Youngstorget. Hun gjorde et forholdsvis uvanlig valg ved å dra tilbake til hjembygda for å bli ordførerkandidat før 2015-valget.

Det var applaudert av partiledelsen, som gjerne skulle sett flere slike fremadstormende politiske talenter som ordførerkandidater rundt om i landet. Med henne i spissen vant de valget i Malvik, og siden jobbet hun nesten døgnet rundt.

Det førte blant annet til at hun ble en av Arbeiderpartiets mest profilerte distriktsordførere. Hun ble trukket frem for eksempel i åpningstalen til Jonas Gahr Støre på forrige landsmøte.

At ordførervervet i Malvik skulle bli Ingrid Aunes siste, tror jeg ingen som kjente henne hadde trodd.

Ikke fordi hun ikke var populær der, eller ikke trivdes med oppgaven, snarere tvert imot. Men det var vanskelig å se for seg noe annet enn at hun skulle ha større oppgaver i partiet på sikt.

Med sin erfaring både fra nasjonal- og lokalpolitikk, slagferdighet i mediene, arbeidskapasitet og medmenneskelighet utgjorde en ganske sjelden kombinasjon for Arbeiderpartiet.

Trolig ville hun ha vært en naturlig kandidat for regjeringsapparatet neste gang Arbeiderpartiet inntar statsrådtaburettene.

Tilhører Utøya-generasjonen

Aune var på Utøya i 2011. Men hun dro noen timer før terrorangrepet, sammen med sitt store politiske forbilde Gro Harlem Brundtland.

Om hun kunne nådd like langt som Gro, får vi nå aldri vite. Men hun var åpenbart et stort politisk talent - et av partiets største, ifølge Jonas Gahr Støre.

Hun tilhørte også generasjonen unge talenter som Arbeiderpartiet mistet mange av på Utøya. Noen av dem var allerede den gang åpenbare stjerner. Flere ville garantert ha preget partiet i dag, om de hadde fått leve.

Selv om Ingrid Aunes dødsfall er av en annen karakter enn terroren som rammet partiet så hardt for åtte år siden, står nå enda en stol tom når partiet skal kartlegge morgendagens lederkandidater.