Camille Paglia har alltid vært en provokatør. Den amerikanske professoren kaller seg selv «transgender» og har skrevet banebrytende bøker om kjønn og kultur. Hun begynte å kle seg som gutt allerede da hun var barn på 1950-tallet.

Man skulle kanskje tro at Paglia ville være et forbilde for LGBT-bevegelsen, men nå er det den hun provoserer. I hvert fall har studenter ved University of the Arts i Philadelphia laget et opprop der de krever henne «fjernet» og erstattet av «en farget queerperson». De mener hun spotter transpersoner og overlevere etter seksuelle overgrep.