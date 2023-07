Kulturanalyse Sjansen for at du slår ChatGPT i en IQ-test, er nå nesten null

Tror du ikke språkmodeller kan konkurrere med akkurat deg? ChatGPT slår 99,3 prosent av mennesker i IQ-test.

Har du ledd av hvor kjedelig det blir når nok en onkel skal skrive tale ved hjelp av ChatGPT? Har du forlatt prateboten etter et par forsøk, i den tro at den ikke er noen match for deg?

En av de første IQ-testene antydet at ChatGPT hadde en IQ på bare 83. Ny forskning peker i en annen retning: Prateboten presterer ikke bare like godt som mennesker flest. I stadig flere tilfeller gjør den det bedre enn alle eller nesten alle.