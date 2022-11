En kulturjournalists eventyr i Azeroth

Hva er det som får en voksen kvinne til å spille World of Warcraft år etter år? Å bli rørt til tårer av sin egen heltedåd.

Jeg svever over Stormwind på min Thundering Onyx Cloud Serpent.

11 minutter siden

– Herrejemini! Nå har jeg tilbrakt 350 timer i dette spillet. Det er over to uker. To hele uker! Dette går ikke, sier jeg fortvilet.

Året er 2007. Min samboer har overtalt meg til å prøve online rollespillet World of Warcraft (WoW). Jeg har fullstendig panikk.