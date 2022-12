True crime er en ventil i journalistikken

Journalistikk i bokform har ingen Vær varsom-plakat. Bøkene kan derfor skape smutthull for innestengte skjebner og kriminalsaker.

Bjørn Olav Jahr, Marte Michelet og Åsne Seierstad har alle fått kritikk for kildebruken.

Ingunn Økland Kommentator og hovedanmelder

I dag 18:15

Stopp en hal, vi må ha tilsvar! Nyhetsleder i avisen ville ikke at Aftenposten skulle publisere bokanmeldelsen av «Abida Raja. Frihetens øyeblikk» uten en redaksjonell note med familiens svar. Via sin advokat fikk eksmannen imøtegå anklagene i boken.

Det har ikke vært noen tradisjon for at bokanmeldelser er utstyrt med slike noter. De siste fem årene er det likevel blitt vanligere for sakprosautgivelser.

