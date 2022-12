Teateråret 2022: Fra blod, tiss og sex til middelalderdrama i joggebukser

Færre går i teater etter korona, men hvem lages det egentlig teater for?

Kjersti Horns åttetimers-versjon av «Kristin Lavransdotter» ble et av årets store høydepunkter – og overraskende suksesser. Her var det både sex, boksøl, pizzaleveringer – og Sigrid Undsets originaltekst.

22 minutter siden

«Folk kommer til å strømme tilbake til teatrene når pandemien er over», sa en teateransatt til meg i en nesten tom foajé.

Jeg hadde mine tvil om det, fordi jeg tenkte at folk ville få nye vaner. At flere heller ville ta badstue til en hundrings for å sladre om ektefellene istedenfor å betale 600 kroner for andres familiedrama på Nationaltheatret. At avlysninger og helseangst hadde gjort dørstokkmila tyngre.

