Apple-sjefen lagde sitt eget publikum. Slik slapp han å bli buet ut

NYHETSANALYSE: Apple-sjefen talte til tom sal denne uken. Dermed trengte han ikke å være redd for å bli buet ut av sine elskede.

Mobilene våre er blitt en pengemaskin for både app-utviklere og Apple. Men det er ikke bare idyll mellom dem. De to sidene som lever av oss, er knyttet sammen som om det var et ekteskap. Problemet er at kun Apple styrer pengene. Da surner forholdet.

Størst av alle mobile plattformer er originalen, Apples App Store. Selv om det nå finnes mange flere Android-telefoner enn Iphone på kloden, går fortsatt rundt to tredjedeler av pengene til Apple.