Presset Google prøver å ta igjen OpenAI

Med ferske KI-funksjoner i 25 produkter forsøker Google nå desperat å ta igjen ChatGPT.

Slik ser søkesvarene fra Googles chatbot ut.

10.05.2023 20:05 Oppdatert 10.05.2023 20:33

Tusenvis av akademikere og IT-eksperter har bedt om at den ekstremt raske utviklingen av KI settes på pause. Men kampen om den beste prateboten er også et slagsmål om penger. ChatGPT har allerede snudd opp ned på så mye at Google nå gir full gass for å konkurrere.

Under Googles store utviklerkonferanse onsdag kveld, kom det frem at en helt ny, mer avansert og – ifølge selskapet – svært dataeffektiv språkmodell nå skal rulles ut i 180 land. Den minste utgaven er så liten at du kan kjøre den på en moderne mobil uten nett. Akkurat når den blir tilgjengelig for deg, er foreløpig ikke helt klart. Men det blir ikke lenge til.