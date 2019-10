Siden Apple er så store med sin Iphone i Norge, er mange ikke klar over at Google allerede kontrollerer 80 prosent av verdensmarkedet for mobiltelefoner gjennom sitt operativsystem Android. Men hva med PC-markedet?

Windows-eier Microsoft lanserte onsdag kveld en klar indikasjon på at selskapet på lang sikt kan komme til å gi opp Windows og dermed også gi fra seg kontrollen over PC-markedet. Her er det du trenger å vite: