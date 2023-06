Slik ble jeg datautvikler på et øyeblikk med ChatGPT

Selv om jeg var klar over at prateboten kunne lyve for meg, lot jeg meg lure.

Skjønner du ikke hva dette betyr? Det gjør ikke jeg heller. Likevel har jeg skrevet koden, bare med «litt» hjelp. Vis mer

Gi meg sammendraget

Jeg skriver ofte om kunstig intelligens og språkmodeller som ChatGPT. Men i forbindelse med et foredrag jeg skulle holde, måtte jeg spørre meg selv: Hvor mye hadde jeg egentlig brukt verktøyet?

Etter at ChatGPT kom, hadde jeg egentlig ikke funnet noe særlig jeg kunne bruke den til profesjonelt. Men nå som du kan betale for en langt mer kompetent utgave, kunne den kanskje brukes til ekstremt vanskelige oppgaver?