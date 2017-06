Da er sankthansaften i Middagsbukten overstått. Eller for å si det sånn: Nora er vel i havn etter tidenes sjøslag.

For hva skjedde egentlig med chic og bruk på fjorden?

Til den det måtte angå:

– Kjenn din plass. Har du bare en Goldfish 27 eller mindre, IKKE legg deg inntil en Princess 40ish. Vær klar over at cruisere på den størrelsen ALLTID har skalldyrtallerken på Sankthans. Den kan derfor SKYLDE SEG SELV som får rekeskall og/eller champagnekorker #princessbøss i Proseccoen.

– Ikke ligg på soldekk iført gullbikini. Sen aftensol fremhever både CELLULITTER, CHABLISHANDLES OG MUFFINMAGE #mummiemess. Ta på deg KAFTAN i det minste.

– Vær obs på solgangsbrisen. Får den først TAK I GREVINNEHENGET #storseilet, blåser du over til Nesodden før du får sagt CAVA.

– Husk! Alle med E-CUP ELLER OVER slipper redningsvest. Vi holder oss flytende uansett #implantatfritak.

Lene Hval

– Selv om filippinere er dyktige sjøfolk, send ALDRI au pairen ut etter øl #destikkerpåfest

– Skal du HOPPE I LAND med fortøyningen, legg igjen flip-flopene i båten. (Og RYDD OPP omkring bikinilinjen #trofédott)

– Unngå for all del å være MORSOM PÅ ANDRES BEKOSTNING. Spesielt hva gjelder bruk av forlengst utdaterte baug- og aktermetaforer #kanføretilmytteri

Lene Hval

– Gallionsfigur er SÅ 1750 #veryverylastyear. Sats heller på en FIT AND FABULOUS kapteinsfrue #realyummimummie

– Ligger du på SVAI MIDT I BUKTEN, sørg for at antall fot ikke er mindre enn PASSASJERENES SNITTALDER GANGER TO #suksessformel

– Ikke KRYSS UT Middagsbukten når du likevel går for motor. Med ANKERKJETTING I MASSIVT GULL rundt nakken, blir du uansett lagt merke til #promise

Lene Hval

– Har du fått tak i en rekke NYE OG FRESHE FENDERE #balloonbabes, flott! Men det holder at de HENGER OVER RIPA, du trenger ikke LEGGE DEM UT PÅ FACE i tillegg.

– Ta ned flagget PRESIS KLOKKEN 21. Med mindre du vil signalisere efterfest #favelanach for skrømt, wannabees og annen jolleramp #sjøløver

– Vis respekt for menn med langt fremskreden TREFOTSYKE. Står de med kapteinsluen i hånden og hiver etter pusten, er det mest sannsynlig en syrenøytraliserende #aperol de trenger. Ikke at du fortøyer din HALBERG-RASSY 55 kliss inntil #makan

Serieskaper Lene Hval står bak stripene om Nora Helmer, som du kan lese hver lørdag på Aftenposten.no.

Nora Helmer har også sin egen Facebook-side.

Fikk du forresten med deg forrige Tegnehanne-stripe?: Jeg kategoriserer begrepet «livscoach» med «healer», «sosiale medier-ekspert» og «holocaustfornekter»