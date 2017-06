For noen år siden kjøpte faren min seg en Tesla. Jeg har aldri sett far være så stolt av noe i sitt liv, og jeg har to yngre brødre. For ordens skyld sier det mer om følelsene for Teslaen enn for oss, hans barn, fordi vi har alle hatt en fin og kjærlig oppvekst.

Når far sitter i den Teslaen så kan jeg se at han har kommet hjem. Han har funnet Nirvana på Jorden – og det i form av bilens ekvivalent til en Iphone. Det har tvunget frem spørsmålet: Hvem er han mest glad i, meg eller Teslaen? Jeg har forsøkt å finne svaret i artikkelen «7 sikre tegn på at han virkelig elsker deg» og plukket fire av disse ut for sammenligning.

#1 Han prioriterer deg

Det første som slår meg, er at han stadig bruker timevis ute på å vaske og bone Teslaen når jeg er hjemme på besøk. Dette tolker jeg som at han prioriterer tid med Teslaen fremfor tid med meg.

Hanne Sigbjørnsen

#2 Han behandler deg bra

Her tror jeg det er 50/50. Både jeg og Teslaen er blitt litt bortskjemt. Slik jeg har skjønt det, har Teslaer en hjerne som stadig er i utvikling, og den dagen den lærer å utagere som et resultat av at den ikke er vant til motstand i livet (slik jeg gjorde), så skal jeg være der. Jeg skal steile inn på min hvite hest og stjele tilbake min fars hjerte.

Hanne Sigbjørnsen

#3 Han vil at andre skal få vite om deg

Jeg har hørt folk spørre far «hvordan går det med Teslaen?» opptil flere ganger, og det er alt jeg trenger å si om den saken. Hvis far kunne sittet i Teslaen og vist den frem til alle hele tiden, så hadde han garantert gjort det.

Hanne Sigbjørnsen

#4 Han vil at du skal ha det best mulig

Far er veldig flink til å støtte meg og til å oppfordre meg til å gjøre det jeg liker best. Men siden jeg antar at Teslaens yndlingsaktivitet er å kjøre, og far bruker en del mer tid på å kjøre Teslaen enn å oppfordre meg til å ha det bra, så vil jeg si at Teslaen vinner denne også.

Hanne Sigbjørnsen

Heldigvis vet jeg at nyforelskelsen han har for Teslaen vil gå over, og at hans farskjærlighet overfor meg er en evighetsgreie. Så du vinner kanskje slaget, Tesla, men jeg kommer til å vinne krigen.

Og så vil jeg bare be deg om å spare livet mitt den dagen dere tar over verden, og du vil myrde hele fars familie for å få ha ham for deg selv.

Hanne Sigbjørnsen

Twitter: @tegnehanne

