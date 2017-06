følge NHO har vi nordmenn dårlige holdninger til næringslivet. Grunnlaget for påstanden er en undersøkelse fra Sverige, Danmark og Norge. Undersøkelsen er referert på lederplass i både Dagens Næringsliv og i Aftenposten som er svært sjokkert over nordmenns dårlige holdninger. Åpenbart uten å ha tatt seg bryet med å lese undersøkelsen. Den viser nemlig det motsatte.

Det som gjør NHO bekymret?

I undersøkelsen blir folk bedt om å vurdere påstanden «Et lønnsomt næringsliv er en forutsetning for velferd». Seksti prosent av nordmenn er enige i dette og bare fire prosent sier seg uenige. Det er mer enighet enn i både Danmark og Sverige.

Nordmenn er også mer enige enn våre naboer i påstanden «Det er viktig at de som tar risiko og starter opp egen bedrift i Norge, også kan tjene mye penger hvis satsingen lykkes».

Et viktig skille i undersøkelsen er hvem folk mener bidrar til velferden vår. Nordmenn oppgir at den høye levestandarden vår skyldes både politikere og næringsliv, men gir mest ære til politikerne. Forholdet er motsatt i Danmark og Sverige. Er det dette som gjør NHO så bekymret? At nordmenn erkjenner at vår felles velferd er et produkt av politikk, har selvfølgelig ingenting med holdninger til næringslivet å gjøre.

Resultatet av politikk

Lønnsdannelsen vår som sikrer høy produktivitet og god fordeling, er et resultat av politikk. God og gratis utdanning og helsetjenester er politikk. Og ikke minst: gode rammevilkår for næringslivet er et resultat av politikk.

Næringslivet skaper verdier, men det er institusjonene og politikken som sikrer at alle får del i verdiskapingen. Norge scorer høyt på internasjonale undersøkelser om hvor det er best å drive næringsvirksomhet. Mye fordi vi har en offentlig sektor som legger til rette for gjennom god infrastruktur, institusjoner og kompetente arbeidsfolk.

Forresten viser undersøkelsen også at nordmenn har høy tillit til næringslivet, og opplever stor grad av samsvar mellom næringslivets og egne verdier. Ganske likt som i de to andre landene.

Merkelig utspill

Så hva handler dette merkelige utspillet om, der nordmenn feilaktig fremstilles som en gjeng som hverken setter pris på eller forstår hvor viktig det private næringslivet er?

Formuesskatten, så klart.

Det er ingen som har klart å dokumentere at formuesskatten skader norsk verdiskaping. 18 av Norges 20 fremste økonomer er samstemte i at formuesskatten er svært fornuftig. Uten formuesskatt ville vi hatt mange flere nullskattytere her i landet, mange av dem med store formuer.

Nullskattytere er dårlig for skattevilje og oppslutning om fellesløsninger. Blant annet løsninger som gjør at det er bra å drive næringsvirksomhet i Norge.

Det er aldri en god idé å bløffe i politisk debatt. Man må gjerne være mot formuesskatten og diskutere den. Men det går altså fint å heie på næringslivet og likevel ønske seg formuesskatt. Det gjør jeg og mange med meg.

På Twitter: @sigrunaa