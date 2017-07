I et tilsvar til meg i Aftenposten 28. juni forsøker byråd Hanna Marcussen å forklare hvorfor det ikke lages referater fra møter som byråden har med utbyggere i reguleringssaker. Det er ikke lett å få tak i begrunnelsen utover det at hun har veldig mange møter og har mye å gjøre. Utgangspunktet for mitt innlegg var ikke imidlertid ikke dette, men spørsmålet om tillit til Oslo kommunes saksbehandling innenfor et saksfelt der påstander om korrupsjon ikke bør være fremmed for kommunen. Denne problemstillingen tar byråden ikke stilling til utover å forsikre oss om at byrådet er veldig tilhenger av åpenhet og dialog.

Kommunen må følge forvaltningsloven

Tillit kan skapes på mange måter. En av de viktigste er at man følger lovbestemmelsene som også gjelder for Oslo kommune. Byråden synes å mene at man kan se bort fra forvaltningslovens regler i henhold til fast praksis for staten og kommunen.

Riksrevisjonen synes å ha hatt adskillige merknader i den senere tid til statens praksis i forhold til offentlighetsloven.

Jeg er ikke uten videre beroliget over at statens praksis skal være et eksempel til etterfølgelse, men jeg tillater meg å betvile at staten ikke etterlever forvaltningslovens egentlig ganske begrensede krav. Under enhver omstendighet er det slik at forvaltningslovens bestemmelser faktisk skal etterleves innenfor kommunens ansvarsområde. Lovens § 11 d fastslår utvetydig at det skal tas møtereferater i saker av denne karakter. Den angir to unntak fra dette:

Det ene er at det av tidsmessige årsaker ikke er mulig å utarbeide referater. Dette referer seg til hastesaker og er neppe noe tema i reguleringssaker.

Det andre unntaket knytter seg til de tilfelle der det ikke fremkommer nye opplysninger eller anførsler uten betydning for saken.

Det er - for å si det mildt – lite troverdig at byens politiske ledelse stadig avholder møter med utbyggere der møtene er «uten betydning» for saken.

Sannheten er nok den banale: Slike møtereferater gjør saksbehandlingen etterprøvbar og kan dermed også i ettertid stille politikerne i forlegenhet. Lite betryggende Byråden innrømmer at det ikke tas referater fra alle byrådens møter.

Nei, selvsagt gjøres ikke det. Det er heller ikke nødvendig etter loven. Lovens krav knytter seg til møter byråden måtte ha med «en part». Utbyggeren er utvilsomt en part i reguleringssaker. Det er derfor uforståelig at byråden prøver å tilsløre saken på denne måten. Problemet i dag er et lovens krav ikke etterleves.

Hverken stat eller kommune kan etablere en praksis i strid med loven.

En annen ting som også bør nevnes er at reguleringssaker som er forberedt av Plan- og bygningsetaten inneholder et omfattende materiale inklusive møtereferater med utbyggerne. Noe akutt behov for ytterligere møter bør neppe være påtrengende. En direkte muntlig behandling med kun en part uten møtereferat fremstår som lite betryggende.

Spørsmålet er derfor stadig: Hvorfor etterlever ikke kommunen loven?

